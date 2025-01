Milan, Conceicao vuole una punta di fisico. Rossoneri in pressione su tre nomi

Sergio Conceicao considera Morata una seconda punta e tra la poca vena di Abraham e l’etá di Camarda preferirebbe un giocatore già pronto per i grandi palcoscenici. I nomi ci sono.

L’interesse di mercato del Milan per un nuovo centravanti sembra trovare terreno fertile in un nome che mette d’accordo sia la società che il nuovo tecnico Sergio Conceicao.

Il club rossonero è alla ricerca di rinforzi per la sua linea offensiva, piuttosto asfittica in questa stagione, e va in cerca dello spiraglio buono per un affare che, se condotto in porto, potrebbe svoltare il parco attaccanti rossonero.

A certe condizioni

Nonostante l’interesse concreto per tre nomi, il Milan si scontra con delle difficoltà non trascurabili. La prima riguarda la richiesta per l’eventuale acquisto del cartellino per i primi due nomi mentre per il terzo, che potrebbe arrivare in prestito, è L’ingaggio a risultare particolarmente oneroso per le casse milanesi. Questa situazione pone il Milan di fronte a un autentico bivio, tra il desiderio di potenziare l’attacco e le restrizioni economiche imposte dalla realtà dei fatti soprattutto perché i nomi sarebbero trattabili con diverse modalità.

A titolo definitivo

In un mercato invernale che storicamente si rivela meno movimentato rispetto a quello estivo, il Milan si sta muovendo con attenzione, valutando con cura ogni possibile opzione. Emergono due nomi nel radar del club rossonero, come Maghnes Akliouche del Monaco e Jamie Leweling dello Stoccarda. Il primo ha grande potenziale ma la boutique del Monaco, come testato con mano per Fofana, è cara e non si scende sotto i 30 milioni di euro. Più economico, circa 20 milioni, il secondo nome con la Bundesliga vista come un campionato più formativo per giocatori destinati alla Serie A. Ma è l’ultimo nome ad essere il favorito di Sergio Conceicao; punta di fisico e ottima tecnica.

Sergio Conceicao

L’affare e la rivale

La Juventus, con Giuntoli famoso per la sua attenzione agli sviluppi di mercato, rimane alla finestra, osservando da vicino gli sviluppi riguardanti Randal Kolo Muani, potenzialmente pronta a intervenire. Il Milan è interessato alla punta 26enne del PSG ma solo in prestito e magari con compartecipazione all’ingaggio pesante da più di cinque milioni di Euro. Anche la Juventus si muoverebbe solo se i parigini aprissero al prestito secco o con diritto di riscatto.

