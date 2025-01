Pagelle Milan 2024, il centrocampo ha un nuovo professore: il rossonero che ha illuminato San Siro

Il 2024 regala al Milan un nuovo professore a centrocampo. Il “premio miglior centrocampista” dell’anno di NotizieMilan.it è suo.

Il 2024 volge ormai al termine, e in casa Milan è tempo di bilanci e analisi. Una stagione che ha visto il club alternare momenti di speranza a difficoltà inattese. La classifica non è soddisfacente, e il Milan ha dovuto affrontare sfide difficili sia sul piano tecnico che mentale. Nonostante gli sforzi, molte note amare hanno caratterizzato l’anno, con prestazioni altalenanti che non sono riuscite a garantire la continuità necessaria per restare ai vertici. Tuttavia, il cammino non è tutto negativo.

Non mancano, però, anche le note dolci che meritano di essere sottolineate. Alcuni talenti hanno mostrato un potenziale straordinario, dando speranza per il futuro. Inoltre, momenti come le vittorie in partite chiave hanno ricordato ai tifosi il valore di una squadra che può ancora essere competitiva. La crescita di alcuni elementi, insieme alla determinazione dei veterani, sono i segnali che il Milan può ancora risalire e migliorare nel 2025.

L’augurio per il 2025 e il “premio miglior centrocampista” del Milan

Con l’augurio che nel nuovo anno il Milan possa aggiungere altre gioie, i tifosi rossoneri ripongono la loro fiducia nella squadra. L’obiettivo è trasformare le difficoltà in motivazione e far sì che le note dolci siano sempre più numerose. L’arrivo di nuovi innesti, un lavoro continuo sulla mentalità e una maggiore consistenza nelle prestazioni possono rendere il 2025 un anno di rinascita. La speranza è che la squadra riesca a concludere il prossimo anno con risultati che possano finalmente soddisfare le ambizioni di un club storico come il Milan.

Il miglior centrocampista del Milan del 2024

Il “premio miglior centrocampista” del Milan, secondo la redazione di NotizieMilan.it non poteva andare che a lui. Il 2024 è stato senza dubbio il suo anno. Il centrocampista, sotto la guida di Fonseca, ha davvero illuminato San Siro con giocate di classe e qualità tecnica, imponendosi come uno dei migliori giocatori del campionato italiano. La sua classe pura e l’eleganza nei movimenti di Reijnders sono sempre più evidenti, mentre la sua visione di gioco, da vero geometra del centrocampo, gli consente di dettare i tempi e orchestrare l’azione con precisione. Inoltre, Reijnders ha affinato anche il suo fiuto del gol, che continua a crescere, rendendolo una minaccia costante per le difese avversarie. Le sue performance sono diventate una delle chiavi del Milan, e il centrocampista sta vivendo un periodo di grande maturazione, con numeri e prestazioni che gli conferiscono una posizione di assoluto rilievo nel panorama calcistico italiano. La sua presenza in campo è ormai indispensabile, e il 2024 lo ha consacrato come uno dei talenti più promettenti del nostro campionato. In campionato, ha segnato 4 gol e fornito 2 assist, migliorando i suoi numeri rispetto alla scorsa stagione, quando aveva totalizzato 3 gol in Serie A. Questi 4 gol e 2 assist in campionato sono già superiori ai 4 punti complessivi (tra reti e assist) della stagione 2023/2024, quando aveva disputato 36 partite. Anche in Champions League, Reijnders ha continuato a brillare, mettendo a segno 3 gol in 6 partite, arrivando così a un totale di 8 gol stagionali, un record personale che testimonia la sua crescita costante e la sua importanza per la squadra. Il centrocampista olandese si sta dimostrando uno dei giocatori più decisivi e in forma della squadra, contribuendo sia in fase offensiva che in quella di costruzione del gioco.

Tijjani Reijnders

Un futuro rossonero

Reijnders è ormai diventato uno dei punti fermi del Milan, grazie alle sue prestazioni straordinarie che ne hanno consolidato il ruolo nel centrocampo rossonero. La sua crescita continua e il suo impatto sulla squadra sono sotto gli occhi di tutti, e ora anche il rinnovo del contratto sembra essere una mossa naturale da parte del club. La sua qualità, visione di gioco e abilità realizzative lo hanno reso un giocatore fondamentale per il Milan, che ha tutto l’interesse a mantenerlo a lungo tra le proprie fila. Il rinnovo del contratto di Reijnders, ormai praticamente imminente, è una conferma del suo valore e del suo ruolo centrale nel progetto tecnico del Milan.

