Milan, sempre e solo Reijnders. Per l’olandese ora c’è anche la data per il rinnovo

Questa volta non è stato decisivo per la vittoria ma Tijani Reijnders è arrivato a quota nove gol stagionali ed è il capocannoniere del Milan. Il rinnovo di contratto si fará e ora c’è una data.

Nel Milan deludente di questa stagione c’è una coppia che non scoppia. L’accoppiata tutta tecnica e dinamica costituita da Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders è forse l’unica certezza, insieme a Christian Pulisic e Mike Maignan, di questa annata.

Questa sinergia, con Fofana nel ruolo di assist-man e Reijnders come finalizzatore, ricorda il leggendario duo degli Utah Jazz, Stockton e Malone. Reijnders in particolare continua a macinare numeri da top player ed in ballo c’è il rinnovo di contratto…

Connessione Fofana-Reijnders

In questo Milan diabolicamente ripetitivo nei propri errori e mancanze, la collaborazione tra Fofana e Reijnders ha assunto un ruolo centrale. Le prestazioni di alto livello di Fofana, arricchite dalla sua capacità di garantire equilibrio e protezione, hanno permesso a Reijnders di esprimersi al meglio coi suoi inserimenti che l’hanno portato a raggiungere quota 9 reti stagionali. Questo dinamismo ha permesso all’olandese di superare il record personale di gol in una stagione e di dimostrarsi un elemento ormai imprescindibile.

Gol e leadership

L’evoluzione di Reijnders da un giocatore che raramente andava in gol fino a diventare il capocannoniere della squadra (ieri ha superato Pulisic fermo ad 8) è notevole. Con un inizio di stagione senza secco di reti, la sua trasformazione è avvenuta in meno di settanta giorni. Questo balzo qualitativo non solo dimostra la sua abilità ad adattarsi e crescere in un contesto competitivo come quello italiano, ma sottolinea anche come l’assenza di giocatori chiave, come Leao e Pulisic, abbia offerto ulteriore spazio per la sua abilità negli inserimenti offensivi.

Tijjani Reijnders

E il contratto?

Riconoscendo il tesoro che hanno in Reijnders, la dirigenza del Milan ha mosso passi decisi per assicurarsi la sua presenza a lungo termine. Con un ingaggio annuo che andrà ad essere raddoppiato rispetto agli attuali 1,7 milioni di Euro, Reijnders rappresenta un investimento fondamentale per il futuro della squadra. L’intesa fino al 2029 (con opzione per un ulteriore anno) c’è già e verrà ufficializzata nelle prime settimane dell’anno nuovo.

Leggi l’articolo completo Milan, sempre e solo Reijnders. Per l’olandese ora c’è anche la data per il rinnovo, su Notizie Milan.