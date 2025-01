Pagelle Milan 2024, la difesa rossonera ha un nuovo re: l’esatto momento in cui tutto è cambiato

Il 2024 regala al Milan un nuovo baluardo difensivo insuperabile. Il “premio miglior difensore” dell’anno di NotizieMilan.it è suo.

Il 2024 volge ormai al termine, e in casa Milan è tempo di bilanci e analisi. Una stagione che ha visto il club alternare momenti di speranza a difficoltà inattese. La classifica non è soddisfacente, e il Milan ha dovuto affrontare sfide difficili sia sul piano tecnico che mentale. Nonostante gli sforzi, molte note amare hanno caratterizzato l’anno, con prestazioni altalenanti che non sono riuscite a garantire la continuità necessaria per restare ai vertici. Tuttavia, il cammino non è tutto negativo.

Non mancano, però, anche le note dolci che meritano di essere sottolineate. Alcuni talenti hanno mostrato un potenziale straordinario, dando speranza per il futuro. Inoltre, momenti come le vittorie in partite chiave hanno ricordato ai tifosi il valore di una squadra che può ancora essere competitiva. La crescita di alcuni elementi, insieme alla determinazione dei veterani, sono i segnali che il Milan può ancora risalire e migliorare nel 2025.

L’augurio per il 2025 e il “premio miglior difensore” del Milan

Con l’augurio che nel nuovo anno il Milan possa aggiungere altre gioie, i tifosi rossoneri ripongono la loro fiducia nella squadra. L’obiettivo è trasformare le difficoltà in motivazione e far sì che le note dolci siano sempre più numerose. L’arrivo di nuovi innesti, un lavoro continuo sulla mentalità e una maggiore consistenza nelle prestazioni possono rendere il 2025 un anno di rinascita. La speranza è che la squadra riesca a concludere il prossimo anno con risultati che possano finalmente soddisfare le ambizioni di un club storico come il Milan.

Il miglio difensore del Milan del 2024

Il “premio miglior difensore” del Milan, secondo la redazione di NotizieMilan.it non poteva andare che a lui. Il difensore, che ha sempre dimostrato un forte legame con il club rossonero, ha segnato una stagione straordinaria, passando da riserva a diventare un pilastro della difesa milanista. Stiamo parlando ovviamente di Matteo Gabbia. Dopo il suo ritorno dal prestito al Villarreal, Gabbia ha mostrato una crescita impressionante, con performance di alto livello. Un momento clou della sua stagione è stato il gol segnato nel derby, un gesto che ha messo in evidenza il suo milanismo e l’orgoglio con cui veste la maglia rossonera. Con 25 anni e un’affinità innata per marcatura, anticipo e senso della posizione, Gabbia ha dimostrato di essere un elemento chiave nella strategia del Milan. Con lui in campo i rossoneri godono di una solidità invidiabile mettendo a segno risultati che parlano chiaro: nelle partite in cui Gabbia è stato titolare, il Milan ha subito solamente 0.62 gol in media per incontro, un dato che si impenna drasticamente a 1,7 gol per partita nelle occasioni in cui Matteo non ha calcato il prato. Questi successi e la sua continua evoluzione gli hanno permesso di guadagnarsi un rinnovo di contratto, ormai quasi ufficiale.

Matteo Gabbia

Nel cuore dei tifosi

Matteo Gabbia sta davvero conquistando il cuore dei tifosi rossoneri con le sue prestazioni e il suo attaccamento al Milan. Il difensore, cresciuto nel vivaio rossonero, è riuscito a trasformarsi da una riserva a una pedina fondamentale della difesa, guadagnandosi sempre più fiducia da parte di allenatori e tifosi. La sua grinta, il suo spirito di sacrificio e la dedizione per la maglia sono qualità che lo rendono un simbolo del Milan. Il gol nel derby, che ha sottolineato ancora di più il suo legame con la squadra, è stato un momento memorabile che ha consolidato il suo posto nel cuore dei tifosi, che lo vedono come un esempio di milanismo puro.

