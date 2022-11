Massimo Ambrosini ha elogiato le grandi qualità di Olivier Giroud: il centravanti francese è stato autore di un grande inizio di stagione

Durante l’intervista alla Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini ha parlato così di Olivier Giroud:

«Chi parla con i dirigenti del Milan, sa che pensano sia un campione per atteggiamento. Lo vedi nei momenti difficili della partita, non si abbatte mai e lotta sempre per se stesso e per i compagni. La mia sensazione è che riesca sempre a mettere da parte il proprio ego per il bene della squadra. Questa è la chiave. Appena arrivato, ha dovuto gestire la convivenza con Ibra, prendendosi il palcoscenico quando ha avuto l’occasione».

The post Le qualità migliori di Giroud? La spiegazione di Ambrosini appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG