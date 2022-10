Juve, le scelte di Massimiliano Allegri in vista del derby di Torino: quanti di quelli dello scorso anno giocheranno?

C’è molta curiosità per l’undici che sceglierà mister Allegri in occasione del derby. Il crollo in Israele potrebbe far optare per un cambio di modulo, con il ricorso alla difesa a 3. Essendo la

stracittadina una gara dai forti contenuti agonistici, ed avendola vinta l’anno scorso al Grande Torino grazie al gol di Locatelli, potrebbe essere un’idea fare affidamento su chi in quella gara aveva dimostrato di essere all’altezza di una gara così incandescente.

Ecco qual era stata la formazione di Toro-Juve del 2021-22 (anch’esso giocato di sabato alle ore 18 nel mese di ottobre). Tra parentesi quelli che sicuramente non faranno parte della formazione: Szczesny; Danilo, (De Ligt), (Chiellini), Alex Sandro; (Bernardeschi), McKennie,

Locatelli, Rabiot; Kean, (Chiesa).

L’articolo Le scelte di Allegri per il derby: quanti di quelli dell’anno scorso? proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG