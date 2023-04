Leao a Mediaset: «Voglio alzare la Champions. Sul mio futuro…». Le parole dell’esterno portoghese dopo Napoli-Milan

Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo Napoli-Milan. Le parole dell’esterno rossonero:

GOL GIROUD – «Come il gol di Van Basten col Napoli su assist di Giroud? È uguale. Io so che posso fare la differenza. Se non riesco a fare gol ci sono i miei compagni»

MILAN – «Sono contento di essere qua. È un orgoglio difendere questa maglia. Non ci sono parole per chi lavora con me. L’anno scorso ho fatto una bella stagione in campionato e volevo farlo vedere anche quest’anno in Champions League».

RIGORI – «Sto imparando»

FUTURO – «Voglio continuare a sognare, più in alto, come tutti i giocatori che ci sono nel Milan: vogliamo vincere la Champions League e siamo qui ad un passo. Ci dobbiamo provare fino alla fine»

