Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky dopo la partita di Champions League contro il Napoli

NELLO SPOGLIATOIO CANTAVANO PIOLI IS ON FIRE – «Quando vivi queste serate puoi essere la persona più felice o delusa del mondo. Pratichiamo questo lavoro che ti dà emozioni grandissime che per nostra fortuna è andata nel verso giusto. È una grande soddisfazione per noi che conosciamo il percorso che stiamo facendo. Ci tengo anche per i tifosi, che ci hanno aiutato nei momenti difficili. Se siamo qui è merito anche loro. Il Napoli ha giocato una gran partita. Il vantaggio che avevamo e la presenza di Osimhen ci ha fatto scegliere di difendere più bassi e lo abbiamo fatto con sacrificio».

POLITANO – «Ero sicuro giocasse Politano con Osimhen, la cercano sempre quella. Theo preferisce giocatori più rapidi, più veloci, che se li mangia tutti. Kjaer e Tomori? Han fatto benissimo, li abbiamo tenuti più bloccati facendoli scivolare meno ma dentro l’area abbiamo lavorato bene».

CENTROCAMPO – «In base alle caratteristiche nostre. Con la scelta di Bennacer più dentro al campo e Rafa e Brahim più larghi eravamo più forti in mezzo. Abbiamo subito qualcosina lì ma abbiamo cercato di contenere al meglio un attaccante parecchie volte determinanti. Primo tempo benissimo, nel secondo ci siamo alleggeriti sul doppio vantaggio. Poi dopo rischi. Contento che hai sottolineato una chiusura di Krunic,è di un’intelligenza elevata».

SULLE ORME DI ANCELOTTI, SACCHI E CAPELLO – «Parliamo di miti. Non sono più giovane, ma non sono al loro livello».

