L’attaccante esterno rossonero non è riuscito ad incidere contro i bianconeri; per lui ancora una prova molto deludente.

Rafael Leao ha indossato la fascia da capitano ieri sera nello 0-0 del Milan contro la Juventus ma la sua gara non ha rispettato le aspettative; oggi la stampa sportiva italiana boccia sonoramente il suo match.

La fascia non basta

Hanno saltato la partita per squalifica sia Davide Calabria che Theo Hernandez e la fascia è stata così consegnata a Leao. Il numero 10 ha ottenuto i gradi di capitano essendo uno dei giocatori con più presenze con il club, criterio che di solito viene usato per stabilire chi debba portare la fascia.

La prestazione vista attraverso i dati

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport la prestazione di Rafael Leao è stata tutt’altro che impressionante: la rosea lo ha addirittura definito il flop della partita. Stefano Pioli sperava in un’altra spinta, che la fascia di capitano lo galvanizzasse e lo responsabilizzasse. Purtroppo però il portoghese non è riuscito ad essere decisivo e ha faticato contro la difesa bianconera; l’ex Lille è mancato anche dal punto di vista difensivo quando c’era bisogno di dare una mano ad Alessandro Florenzi. I dati evidenziano che ha perso il possesso palla 19 volte e che su 7 dribbling tentati solo 1 è andato a buon fine. Una prestazione molto lontana dai suoi massimi livelli; il portoghese ha fallito un altro big match della sua stagione, il Milan avrà bisogno di lui al meglio nelle ultime partite della stagione.

