Leao cercasi, Brambati critico: «Non è discontinuità ma prendersi due mesi di vacanza». Le parole dell’ex calciatore

Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio analizzando le ultime prestazioni del rossonero Leao cercando il motivo della sua discontinuità.

PAROLE – «Leao mi sembra che quest’anno faccia fatica a far vedere il suo valore. Come è possibile che un calciatore fa una prestazione contro il PSG impressionante, sotto tutti i punti di vista, e poi quella prestazione non la ripete più? Neanche un tempo di quel tipo ho rivisto di Leao. E quindi mi chiedo. Qual è il vero Leao? Perché la discontinuità è una cosa, questo vuol dire invece prendersi due mesi di vacanza. E qui colpisco anche Pioli. Ma l’allenatore che vede queste cose ha una certa incidenza su questo? Viene preso ogni tanto per le orecchie o non lo si può toccare? Zirkzee mi sembra più umile e votato a giocare per la squadra invece»

