Leao ci sarà per l’Atalanta Cosa filtra dalle parole del rossonero al Gran Galà del Calcio

L’attaccante del Milan Leao ha parlato al Gran Galà del Calcio ai microfoni di SkySport analizzando le condizioni in vista del prossimo match contro l’Atalanta.

PAROLE – «Mi sento bene e non ho dolore però non si deve rischiare. Sto lavorando insieme allo staff medico ma non vogliamo rischiare perchè il campionato è lungo. Sto cercando di tornare al 100% per aiutare la mia squadra che sta facendo comunque bene. Spero di tornare presto».

