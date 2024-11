Rafa Leao visto al Bernabeu è un giocatore sontuoso, al punto che i tifosi hanno deciso di premiarlo a modo loro.

Il Milan sbanca il Santiago Bernabeu, e lo fa alla grande. Realizza l’impresa mettendo a segno 3 gol in uno stadio dove nessun’altra squadra oltre al Milan è riuscita a fare almeno tre reti in più di un’occasione.

La prestazione degli uomini di Fonseca è stata assolutamente sontuosa, di primissimo livello. Su tutti brilla Rafa Leao, premiato dai tifosi al termine della partita. Un riconoscimento davvero molto importante per il portoghese, soprattutto valutando il momento che stava attraversando il 10 rossonero.

La notte del Milan

E’ stata senza dubbio la notte del Milan, quella notte per cui un tifoso pagherebbe pur di prenderne parte. I rossoneri sbancano il Santiago Bernabeu, e scusate se è poco, siglando tre reti in bello stile. Classe e personalità per gli uomini di Fonseca che bruciano il verde madrileno con verticalizzazioni da far stropicciare gli occhi. Nessuno come il Milan, nessun’altra squadra era riuscita in più di un’occasione a segnare tre reti in quello stadio. Impresa titanica del Milan, spinta anche e soprattutto da Rafa Leao a cui i tifosi hanno concesso un “premio” speciale al termine della partita.

Un premio per Leao

Come detto Rafa Leao si è guadagnato un premio da parte dei tifosi al termine della partita. In particolare, i tifosi del Milan su AC Milan Official App hanno regalato lo scettro di MVP proprio al portoghese. La UEFA aveva premiato ieri sera Maignan ma, per i tifosi rossoneri, è il portoghese a meritare il premio grazie alle 2 occasioni da gol create, 3 dribbling positivi

ma anche 5 palle recuperate e 2 falli subiti.

Tijjani Reijnders, Rafa Leao, Theo Hernandez

Un nuovo inizio per Leao?

La prestazione di Rafa Leao al Bernabeu offerta ieri sera potrebbe rappresentare un nuovo inizio per il portoghese in stagione. Fino a qui infatti è apparso in ombra ma, se riuscirà a mantenere gli standard offerti ieri, la stagione del 10 rossonero potrebbe impennarsi e, con essa, anche quella del Milan e raggiungere magari insieme quei trionfi che il tifosi rossoneri desiderano vivere e festeggiare.

