Leao e Real preoccupano il Milan: tempo nemico del rinnovo. L’eventuale cessione sarà considerata in estate

Secondo il Tuttosport resta complicata la questione legata al rinnovo di Rafael Leao col Milan. Più passa il tempo e più si alzano le possibilità che non si trovi un accordo tra le parti. Il Milan è pronto a formulare a Ted Dimvula, legittimo procuratore di Leao, la sua offerta massima per cercare di trattenere Rafa che, tuttavia, rimane nelle mire non solo del Chelsea, ma secondo rumors provenienti dalla Spagna, anche del Real Madrid.

In ogni caso, ogni ipotesi di cessione del portoghese sarà presa in considerazione nel corso della prossima estate, mentre a gennaio non c’è intenzione di venderlo anche perché sarebbe complicato trovare un sostituto all’altezza con così poco tempo a disposizione.

The post Leao e Real preoccupano il Milan: tempo nemico del rinnovo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG