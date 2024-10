Il “caso Leao” non accenna a placarsi, nuove parole al veleno agitano le ore antecedenti al match di questa sera del Milan.

Nel mondo del calcio, opinioni forti e commenti taglienti non sono certo una novità, ma quando provengono da figure note e rispettate del panorama calcistico, tendono ad attirare un’attenzione particolare.

L’ex attaccante della Nazionale italiana e noto per la sua personalità fuori dagli schemi tanto quanto per il suo talento in campo, ha recentemente condiviso le sue vedute, senza mezzi termini, su alcuni dei protagonisti della scena calcistica attuale, durante il suo intervento in “Viva El Football”. Tra questi, l’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, e l’attaccante portoghese Rafael Leao, hanno attratto l’attenzione delle sue riflessioni.

Il merito va a Fonseca

Iniziando con una nota positiva, l’ex Inter non ha nascosto la sua ammirazione per l’operato di Paulo Fonseca alla guida del Milan, sottolineando in particolare la performance della squadra nell’ultima partita e riconoscendone il merito all’allenatore. L’ex giocatore ha elogiato il coraggio e la capacità di Fonseca di andare oltre i grandi nomi, dimostrando di essere un allenatore di livello superiore e una persona di integrità. Un riconoscimento non da poco, che sottolinea come la leadership e la visione tecnica siano qualità fondamentali per il successo in questo sport.

Parole al veleno su Leao

D’altra parte, le parole di Cassano per Rafael Leao sono state tutt’altro che lusinghiere. L’esterno portoghese è stato oggetto di un duro giudizio, con l’ex attaccante che ha messo in discussione tanto la sua attitudine professionale quanto il suo apporto in campo. Secondo Cassano, Leao non sarebbe giustificato a lamentarsi di mancata tutela da parte del club, specialmente se le critiche non vengono espresse direttamente e apertamente. Questa presa di posizione suggerisce un forte invito al giocatore a dimostrare il suo valore sul campo, piuttosto che fuori. In aggiunta, Cassano ha tracciato un parallelo tra Leao e un altro giocatore, Okafor, in particolare ha affermato: “Ora tutti quanti si sono accorti che Leao fa ca***re? Leao è questo,sta prendendo solo i soldi, otto milioni sono una follia e ha fatto decenti due mesi. Tra lui e Okafor non c’è differenza”.

Il cattivo rapporto tra Cassano e Leao

Non è la prima volta che tra Cassano e Leao emergono scintille. FantAntonio non è nuovo infatti a riservare al portoghese parole davvero dure e critiche feroci. In più occasioni Leao ha risposto, seppur indirettamente, all’ex fantasista nerazzurro. Ancora una volta Cassano ha rubato la scena con parole decisamente forti ed eccessive.

