Leao in crisi? I numeri dicono altro, e raccontano di un giocatore che in Champions non ha eguali in una particolare classifica.

In un mondo del calcio sempre più affamato di numeri e statistiche per giudicare le prestazioni sul campo, una particolare cifra emersa di recente sembra ridare giustizia a uno dei talenti più discussi della Serie A: Rafael Leao.

L’attaccante del Milan, spesso al centro di critiche per il suo approccio percepito come troppo lassista durante le partite, ha dimostrato nei numeri di essere il migliore in Champions League in una particolare classifica. Le critiche sono opinabili, le statistiche no.

Un talento oltre le critiche

La stagione di Rafael Leao con la maglia rossonera ha sollevato più di una perplessità. L’accusa più frequente mossa nei confronti del giocatore riguardava un presunto atteggiamento di scarsa partecipazione alla fase difensiva, un’indolenza che ha finito per influenzare anche le scelte tecniche. Tuttavia, Leao ha saputo rispondere sul campo, soprattutto nelle competizioni europee dove il suo talento ha brillato con forza.

Una statistica che cambia la prospettiva

Nonostante le critiche e i dibattiti sulla sua costanza in campo, Rafael Leao ha fatto parlare di sé per un motivo ben preciso, riporta Sqawka, è il giocatore che ha completato più dribbling in tutta la Champions League nella stagione corrente, raggiungendo il notevole traguardo di 20 dribbling. Questo dato non solo mette in luce l’eccezionale abilità tecnica del portoghese ma lo pone anche davanti a calciatori del calibro di Vinicius, evidenziando così il suo impatto in una competizione caratterizzata da un altissimo livello tecnico.

Rafael Leao

Leao al Bernabeu: una risposta sul campo

L’apice della sua espressione calcistica si è forse visto al Santiago Bernabeu, in una serata di Champions League di alto profilo contro una delle squadre più forti del panorama internazionale. In questa occasione, Leao ha saputo dimostrare tutto il suo valore, offrendo una prestazione che ha acceso i riflettori sulla sua innata capacità di superare gli avversari uno contro uno. Questo episodio si pone in netto contrasto con le precedenti critiche, offrendo un’immagine più completa e rappresentativa del suo contributo in campo.

Nessuno come @RafaeLeao7 in questa #UCL, calciatore ad aver realizzato più dribbling nella competizione fino a questo momento. pic.twitter.com/nozd5fJrKn — Milan Zone (@theMilanZone_) November 7, 2024

LEGGI ANCHE Dai nerazzurri al Milan a parametro zero? Spunta un’idea clamorosa, gli scenari

Leggi l’articolo completo Leao in crisi? Altro che caso, in Champions è il numero uno: statistica impressionante, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG