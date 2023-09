Leao in versione assitman: «Non sono egoista, se posso servire un compagno…». Le parole del numero 10 del Milan

(dall’inviato a Milano Daniele Grassini) – Presente al Premio Gentleman 2023, Rafael Leao ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Le parole del numero 10 del Milan.

ASSIST AI COMPAGNI – «Non sono egoista, so cosa posso fare in campo uno contro uno, se posso servire un compagno che può far gol lo faccio, altrimenti tiro».

