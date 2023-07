Leao incredulo su Maldini: «Non me l’aspettavo». Poi svela un retroscena sul suo arrivo in rossonero. Le parole

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Rafael Leao è tornato a parlare tra le altre cose dell’addio al Milan di Maldini. Di seguito le parole del portoghese.

LEAO – «L’addio di Paolo Maldini è stata una sorpresa. Lui è stato molto importante per me, io sono venuto al Milan perché mi ha chiamato Maldini. Ma la società ha deciso così, forse ci vedremo in futuro. Non mi aspettavo nemmeno la cessione di Tonali, ma anche in questo caso il club ha deciso così. Sandro ha fatto il suo percorso al Milan e ora gli auguro il meglio. Ibra Un compagno ha girato un suo messaggio sul gruppo whatsapp della squadra: dice che tifa per noi e che è sempre uno di noi»

