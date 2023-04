In casa Milan tiene banco in chiave mercato il tema del rinnovo di Leao. In tal senso potrebbe essere arrivata una svolta importante

In casa Milan tiene banco in chiave mercato il tema del rinnovo di Leao. In tal senso potrebbe essere arrivata una svolta importante:

come riportato da Matteo Moretto il portoghese avrebbe trovato l’accordo verbale per un rinnovo che non sarà annuale con il club che accetterà di pagare la multa allo Sporting Lisbona. Diventerebbe uno dei più pagati della squadra.

The post Leao Milan: svolta rinnovo, ecco cosa sta succedendo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG