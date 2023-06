Leao mima una bocca cucita sui social mentre ascolta “Say no more”. Ecco la reazione del portoghese dopo l’addio di Maldini

Dopo il tweet ambiguo legato all’addio di Paolo Maldini dal Milan, Rafael Leao ha pubblicato un video mentre mima una bocca cucita mentre ascolta “Say no more“.

La reazione dell’esterno portoghese direttamente da Lisbona.

