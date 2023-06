Leao prova a superare se stesso: il portoghese a caccia di un gol per superare il record di gol con i rossoneri in una singola stagione

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Rafael Leao per questa ultima giornata contro il Verona ha alcuni obiettivi per chiudere la stagione nel migliore dei modi.

Infatti, l’esterno portoghese ha già eguagliato il suo record di gol con il Milan in una singola stagione e questa sera non gli dispiacerebbe ritoccarlo per festeggiare alla grande la firma sul nuovo contratto.

