Leao PSG, a Parigi preparano l'assalto al portoghese: in arrivo un'offerta monstre per il Milan!

Il Paris Saint-Germain è pronto a fare sul serio per Rafael Leao. I parigini hanno individuato nel portoghese del Milan il rinforzo ideale per sostituire Mbappé, che a fine stagione potrebbe approdare al Real Madrid.

I campioni di Francia preparano l’assalto in vista del prossimo calciomercato estivo. In arrivo un’offerta monstre per i rossoneri, che hanno blindato il portoghese di recente con una clausola rescissoria da 175 milioni di euro.

