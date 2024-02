Leao PSG, sarà un’estate bollente: così il club parigino vuole convincere Milan e giocatore. Le ultimissime

Si preannuncia un’estate molto calda sul fronte Rafael Leao, destinato ad essere l’uomo copertina del calciomercato non solo italiano ma europeo. Il PSG infatti, consapevole dell’addio di Mbappé, punterà tutto sul numero 10 rossonero.

In arrivo una serie di offerte da oltre 100 milioni di euro per il Milan, che potrebbe anche aprire alla cessione qualora la volontà del giocatore fosse quella di cambiare aria. Per ora il portoghese non ha manifestato questa intenzione, ma chiaramente dipenderà molto anche dal tipo di proposta che riceverà. Lo scrive il Corriere dello Sport.

