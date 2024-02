Leao si racconta nel suo libro “Smile” che uscirà domani: ecco la prefazione in cui mostra il suo amore per il Milan

Giovedì 28 febbraio uscirà il libro di Leao intitolato “Smile“. Nella prefazione racconta il suo amore per il Milan, svelando un retroscena sul rinnovo.

PREFAZIONE – «Chiunque vorrebbe giocare nel Milan. Il mio rinnovo non è mai stato un tira e molla per questioni di soldi, come molti hanno detto e non avevo nemmeno dubbi sulla direzione tecnica che stava prendendo la squadra. C’è voluto un po’ di tempo, ma alla firma il mio pensiero è stato chiaro: non è un patto economico, ma un patto d’amore. Volevo rimanere per completare un periodo di crescita che avevo iniziato e per far vedere quanto ancora potevo dare come calciatore e come uomo».

SULL’ADDIO ALLO SPORTING – «Me ne andai quando avevo 18 anni dopo che 50 persone tutte incappucciate entrarono nello spogliatoio per aggredirci con cinture e spranghe. Fra quelle persone inferocite riconobbi anche un mio ex compagno di scuola. Fu tremendo».

