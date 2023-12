Il Lecce si prepara al match con l’Inter del 23 dicembre: ecco il report della sessione odierna d’allenamento dei salentini

Il Lecce ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, in vista del match di campionato con l’Inter. C’è un aggiornamento sulle condizioni di Pontus Almqvist ed una novità per Federico Baschirotto e Dorgu.

COMUNICATO – «I giallorossi si sono ritrovati questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA. Il tecnico D’Aversa non ha potuto contare su Baschirotto, che è stato a riposo per uno stato febbrile e su Almqvist e Dorgu, che hanno seguito un programma di lavoro personalizzato. Domani mattina allenamento al Via del Mare».

L’articolo Lecce a -4 dall’Inter: il report odierno d’allenamento, c’è un assente proviene da Inter News 24.

