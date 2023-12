Stefano De Grandis ha detto la sua sull’Inter e sul momento vissuto dai nerazzurri, con un focus sulla rosa a disposizione di Inzaghi

Dagli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis punta i riflettori sull’Inter, dicendo la sua sul duo offensivo “di riserva” costituito da Arnautovic e Sanchez.

INTER- «A me piace molto Arnautovic, è un giocatore tecnico che sa far giocare gli altri, è arrivato all’Inter maturo. Il suo problema è che gli altri due sono troppo forti: giocano talmente bene che ci son sempre loro là davanti. Secondo me, piano piano, quando Arnautovic avrà un po’ più di spazio sarà utile.

Quello che secondo me un po’ ha deluso è Alexis Sanchez. Una scelta un po’ curiosa quella di farlo tornare. Era andato via per giocare di più: non è che adesso possa giocare di più. Secondo me Sanchez, che è stato un giocatore forte, adeso non è che faccia la differenza.

Allora lì l’Inter, in linea teorica perché non credo abbia tutti questi soldi da spendere, o cerca un’attaccante capace di far gol oppure avrebbe dovuto puntare su un profilo eclettico. Mi viene in mente il Tucu Pereyra che era libero, poteva fare sia da seconda punta che da centrocampista».

