Non c’è un attimo di pausa ed oggi è già vigilia per i nerazzurri: domani a San Siro arriva la squadra emiliana che tanto bene sta facendo ultimamente.

L’Inter non può rilassarsi dopo la vittoria ottenuta a Roma contro la Lazio: domani ci sono gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Bologna di Thiago Motta. Si giocherà in gara secca con supplementari e rigori in caso di parità; di solito si giocano a gennaio ma questa volta si è anticipata la gara per via della partecipazione dei nerazzurri alla SuperCoppa italiana allargata che si terrà nella seconda metà di gennaio.

Alexis Sanchez

Scelte obbligate

In vista di domani non ce la fa Alexis Sanchez che anche ieri si è allenato a parte per un problema muscolare che potrebbe essere risolto per la gara del week end contro il Lecce. Il cileno avrebbe giocato molto probabilmente dal primo minuto insieme al grande ex Marko Arnautovic; invece toccherà nuovamente a Lautaro Martinez giocare in attacco. Non ce la fanno neanche gli olandesi Dumfries e De Vrij, quest’ultimo potrebbe rientrare coi giallorossi mentre l’esterno dovrebbe tornare la settimana dopo.

Turnover… moderato

In porta ci sarà Audero, in difesa le scelte sono quasi obbligate considerato che Pavard non ha molti minuti nelle gambe: Bisseck, Acerbi e Bastoni dovranno giocare molto probabilmente la seconda gara consecutiva dall’inizio. Secondo la Gazzetta dello Sport poi a sinistra ci sarà Carlos Augusto mentre in mezzo le novità dovrebbero essere Asllani e Frattesi al posto di Calhanoglu e Mkhitaryan.

L’articolo Verso Inter-Bologna: diversi dubbi per Inzaghi ma alcuni saranno costretti agli straordinari , Sanchez non ce la fa proviene da Notizie Inter.

