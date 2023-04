Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa contro l’Empoli

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Nessun tiro in porta Molto influisce anche lo stato mentale. A volte ci manca il controllo, mi vengono a mente situazioni dove bastava mettere giù bene la palla. Dobbiamo scrollarci di dosso questo momento, abbiamo fatto meglio il primo tempo che il secondo. Nel primo tempo siamo andati a prenderli, nel secondo siamo arrivati in ritardo sulle seconde palle e loro sono stati più reattivi. Non dobbiamo vedere la classifica ma le prestazioni perché a volte non abbiamo meritato di perdere. Non possiamo perdere la fiducia e la convinzione e sentire il peso del risultato a tutti i costi».

