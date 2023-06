Le ultime sul futuro di Marco Baroni, allenatore del Lecce, in vista della prossima stagione di Serie A. I dettagli

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sono giorni di attesa in casa Lecce per programmare la prossima stagione. Dopo la salvezza conquistata nelle ultime giornate, Marco Baroni si è preso qualche giorno per riflettere se continuare o meno la sua esperienza in Salento.

Gli interessamenti arrivati fin qui da club di Serie B non sembrano aver convinto l’allenatore, che sta valutando attentamente anche l’ipotesi di fermarsi in caso di mancata conferma da parte della società. L’incontro tra Corvino e il presidente Sticchi-Damiani sarà anche decisivo per il futuro dei gioielli giallorossi come Strettezza, Hjulmand e Baschirotto.

