Il difensore del Lecce di Baroni, Federico Baschirotto, ha parlato in conferenza stampa proiettando lo sguardo al match con la Juventus

Le parole di Baschirotto verso Lecce Juventus:

DALL’ARA – “A Bologna siamo partiti timorosi, il rigore poi ci ha tagliato le gambe, sicuramente non possiamo permettere più gol sulle palle inattive dove dobbiamo essere più pronti e ci dobbiamo lavorare questa settimana”.

DUSAN – “Quando trovo attaccanti di livello mondiale mi diverto e mi metto alla prova è qualcosa che mi stimola, per me giocare contro questi giocatori è una motivazione in più”.

JUVENTUS – “La stiamo preparando molto bene è sempre bello giocare contro grandi squadre e noi ci vogliamo fa trovare pronti, arriverà qui una Juventus aggressiva che si vuole riscattare quindi non possiamo permetterci di commettere errori, la Juve l’affronteremo faccia faccia e senza paura”.

L’articolo Lecce, Baschirotto: «Affronteremo la Juve faccia a faccia. Vlahovic? Mi stimola» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG