Le parole di Baschirotto dopo il pari del Lecce: «Abbiamo studiato i loro movimenti, li abbiamo arginati bene»

Federico Baschirotto ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Lecce contro il Milan. Di seguito le sue parole.

«Abbiamo visto tanti video in settimana su come si muovevamo gli attaccanti del Milan, alla fine li abbiamo arginati bene. Quando entro in campo mi diverto, sono un bambino al parco gioco e ogni pallone che tocco è una gioia incredibile. Ho trovato la grinta che ci può essere sia nelle categorie inferiori che in A, la porto sempre con me. Vengo dal basso e ogni anno è stato sempre un valore aggiunto il pubblico»

L’articolo Lecce, Baschirotto: «Quando sono in campo mi diverto come un bambino» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG