Le parole di Alexis Blin, centrocampista del Lecce, sulla stagione della squadra giallorossa in Serie A. I dettagli

Alexis Blin ha parlato in conferenza stampa per analizzare la prima parte di stagione del Lecce.

PAROLE – «Nelle prime dieci partite meritavamo molto di più. Poi, però, nelle successive sei gare siamo stati davvero all’altezza della situazione. Mancano 19 partite, bisogna rimanere così con la stessa voglia e determinazione per fare almeno 20 punti.Sono contento, anche se all’inizio non è stato assolutamente semplice. Ora sto giocando, ma nel calcio non bisogna mai accontentarsi. Serve lavorare duro per rimanere tra i titolare».

