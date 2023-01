Le parole di Federico Pastorello, agente di Stefan De Vrij, sul rinnovo del centrale olandese con l’Inter. I dettagli

Federico Pastorello, agente di Stefan De Vrij, ha parlato a Calcio Totale del futuro del difensore dell’Inter.

PAROLE – «È in scadenza di contratto come sanno tutti, ci sono dei colloqui in corso con la società positivi e distesi. Ci hanno fatto sapere che sarebbe di loro gradimento prolungare il contratto, non ci dispiacerebbe però sondare altri campionati come la Spagna o l’Inghilterra. Entro febbraio comunque daremo sicuramente una risposta».

L’articolo Inter, ag. De Vrij: «Rinnovo? Vorrebbe un’esperienza all’estero» proviene da Calcio News 24.

