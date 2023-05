Javier Ernesto Chevanton, simbolo del Lecce e vice allenatore della Primavera del club, ha parlato così: le sue dichiarazioni

Javier Ernesto Chevanton ha parlato così del “suo“ Lecce in un’intervista a Chiamarsi Bomber.

LE PAROLE – «Sono convinto che si salverà, restando in serie A. Noi leccesi siamo abituati a soffrire fino alla fine, abbiamo perso una partita importante con il Verona che se avessimo vinto ci avrebbe dato dei bei punti per la salvezza ma il Lecce ha tutti gli ingredienti per restare in serie A, me lo auguro. Noi del Sud siamo tenaci, gli obiettivi li raggiungiamo sempre. Stiamo parlando di una città e di una tifoseria importante che riempie sempre lo stadio. Sono innamorato di questa squadra».

