I nerazzurri stanno riuscendo a far diventare logici anche i derby che di solito logici non sono: quarta vittoria consecutiva contro i rossoneri.

L’Inter vince anche al ritorno contro il Milan, anche non avendone bisogno: la Gazzetta dello Sport sottolinea come da 4 stracittadine a questa parte i pronostici siano stati rispettati. Ha vinto la più forte e lo ha fatto senza appello: 7 goal realizzati, nessuno subìto, come fa notare la Gazzetta dello Sport.

coreografia tifosi Inter

La squadra di Inzaghi ha trionfato su tutti i fronti e grandi meriti ovviamente vanno al tecnico. I nerazzurri hanno gestito il pressing alto e aggressivo del Milan ad inizio gara per poi pungerli nel finale. Ora c’è da finire bene il campionato e da giocare la finale di Coppa Italia prima di pensare ad una finale da sfavorita.

L’articolo L’Inter torna in finale vendicando lo sgarbo del 2003: supremazia netta negli ultimi derby proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG