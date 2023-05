I nerazzurri hanno incassato svariati milioni di euro anche solo per aver vinto ieri sera e quindi possono sbloccare diverse trattative.

L’Inter va in finale di Champions League dopo 13 anni: ci sarà tempo per pensare ad un avversario sulla carta sicuramente più forte. La società ha incassato 15 milioni di euro per il traguardo raggiunto ieri sera ed intende utilizzarli per 3 rinnovi: De Vrij, Bastoni e Dzeko.

Alessandro Bastoni

SportMediaset annuncia che con l’italiano è stato raggiunto un accordo per un quinquennale a 5 milioni a stagione più bonus. L’ex Atalanta ha il contratto in scadenza a giugno 2024 ma faceva richieste piuttosto elevate per prolungarlo; SportMediaset ritiene che l’annuncio possa addirittura arrivare nelle prossime ore.

