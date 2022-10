Il difensore giallorosso si è presentato in conferenza stampa ai tifosi rispondendo alle domande dei giornalisti

Samuel Umtiti, difensore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa di presentazione rispondendo alle domande dei giornalisti presenti. Di seguito le sue dichiarazioni.

LECCE – «Dopo l’esperienza di Barcellona avevo bisogno di pace e tranquillità. Lecce è la soluzione migliore, perché è una città ideale anche dove vivere; qui ci sono le condizioni ideali per ricominciare. Nel corso dell’estate ci sono stati altri contatti, ma oggi mi sento di confermare questa scelta».

SERIE A – «La Serie A è davvero molto diversa dal campionato spagnolo, è molto più fisica e tanto tattica. Mi sto adattando ad un gioco differente, ma questo mi permette anche di scoprire un nuovo modo di giocare. Il livello tattico e tecnico è molto alto, ma noi abbiamo le qualità per fare bene in questo campionato e dire la nostra».

OBIETTIVI – «Sono arrivato a Lecce con la mentalità di affrontare ogni giorno delle sfide diverse. A Barcellona ho avuto tanto, così come ho avuto l’opportunità di giocare con grandi campioni. Purtroppo alcuni problemi fisici mi hanno imposto di ripartire da zero. Non è facile tornare a indietro, ma ho scelto di riscrivere la mia carriera con il Lecce e la prima tappa è quella di provare a salvarci con i giallorossi».

