Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica del Lecce, ha parlato a Radio Kiss Kiss del giovani Gonzalez e del possibile interesse del Napoli. Le sue dichiarazioni:

«Giuntoli è uno che è venuto dalla strada nel calcio proprio come me. Capisce le potenzialità e sa capire le qualità che possono venire fuori da una squadra come il Lecce. Contento che Gonzalez possa interessare a squadre del Sud, ma ci sono tante pretendenti».

L’articolo Lecce, Corvino: «Gonzalez? Tante squadre su di lui, fa piacere questo» proviene da Calcio News 24.

