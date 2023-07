Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato del calendario della sua squadra dopo i sorteggi di questo pomeriggio

Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato del calendario della sua squadra dopo i sorteggi di questo pomeriggio. Le sue dichiarazioni:

«Poteva andarci meglio nelle prime due giornate, ma per il resto è un calendario equilibrato. Sono molto contento di esordire davanti al nostro pubblico, sarà straordinario e affronteremo una grande squadra come la Lazio di Sarri che è attrezzata per giocare la Champions League. Credo che squadre del genere sia sempre meglio trovarle nelle prime giornate, quando ancora forse devono rodare. Ultima a Napoli? Speriamo di non doverci giocare il nostro obiettivo all’ultima di campionato. Sarebbe bellissimo festeggiare la salvezza davanti al nostro pubblico».

