Il vice di Baroni Del Rosso ha analizzato ai microfoni di DAZN la vittoria di Salerno: l’analisi della gara dell’Arechi

L’ANALISI – «Siamo molto contenti della prestazioni di tutti i ragazzi, anche gli attaccanti. E’ una squadra nuova, c’è bisogno di tempo ma nelle gare precedenti abbiamo mostrato ottimi segnali, oggi abbiamo raccolto il frutto del tanto lavoro. Faccio i complimenti ai ragazzi per l’impegno che ci mettono in settimana, sia chi gioca che chi non lo fa vive benissimo la partita e partecipa. Mister Baroni mi ha detto scherzando che andrà sempre in tribuna se questi sono i risultati. Oggi giocavamo contro una squadra forte, solida, su un campo difficile ed una tifoseria calda, abbiamo giocato la nostra partita e abbiamo trovato la vittoria. Banda Un ragazzo molto giovane che si affaccia ad un campionato difficile, ha mostrato le sue qualità ma deve ancora migliorare sulla lettura del gioco, a volte prende la decisione sbagliata».

L’articolo Lecce, Del Rosso: «Felici della vittoria. Baroni? Andrà sempre in tribuna» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG