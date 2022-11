Morten Hjulmand ha parlato del momento delicato del Lecce: « Non abbiamo fatto benissimo nelle ultime giornate, ma ci stiamo lavorando»

Morten Hjulmand, centrocampista danese del Lecce, ha parlato in conferenza stampa del momento delicato dei giallorossi e anche della possibilità di andare al Mondiale. Di seguito le sue parole.

DIFFICOLTÁ A TROVARE IL GOL – «Tiriamo poco in porta e di questo ne stiamo parlando anche tra di noi, ci lavoriamo in settimana. C’è da dire anche che in Serie A non è semplice fare tanti gol, ma è chiaro che nelle prime gare abbiamo fatto meglio negli ultimi trenta metri: torneremo a farlo, anche perché abbiamo anche esterni forti e veloci, con gol nelle gambe. Non abbiamo fatto benissimo nelle ultime giornate – prosegue – quanto avvenuto nelle ultime partite però non riesco a spiegarlo».

MONDIALE – «Il ct farà le proprie convocazioni lunedì, io mi farò trovare pronto qualora dovessi essere chiamato. Al momento, però, penso solo all’Udinese. È una squadra che gioca con il 3-5-2, cattiva e brava nel capitalizzare: possiamo fare una buona partita contro i bianconeri».

ERRORI ARBITRALI – «Io con gli arbitri ci parlo, non ho problemi. Nelle ultime settimane, però, ci sono state scelte che ci hanno penalizzato. Penso comunque soltanto a giocare. Vogliamo chiudere al meglio questa fase del campionato per lavorare bene e duramente durante la sosta».

L'articolo Lecce, Hjulmand: «Mondiale? Penso solo alla sfida con l'Udinese» proviene da Calcio News 24.

