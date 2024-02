I nerazzurri cercano la vittoria in Puglia con tanti cambi nell’11 iniziale: ecco le scelte di D’Aversa ed Inzaghi.

L’Inter non vuole assolutamente fermarsi e allungare la propria striscia positiva ma a Lecce non sarà per nulla facile. Sono state ufficializzate le scelte di formazione dei due allenatori: D’Aversa ha recuperato Baschirotto e lo ha lanciato subito nella mischia, Inzaghi effettua molto turnover. I padroni di casa non possono disporre degli squalificati Pongracic e Dorgu mentre nei nerazzurri mancano Thuram ed Acerbi per problemi muscolari, Cuadrado per i postumi dell’operazione al tendine d’Achille e Sommer per febbre. Confermate le indiscrezioni della vigilia, l’Inter cambia moltissimo rispetto alla formazione che ha vinto 1-0 contro l’Atletico Madrid ma chiaramente i titolari risparmiati almeno inizialmente sono pronti ad entrare se ce ne fosse la necessità; ecco le formazioni ufficiali.

Kristjan Asllani

LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 59 Touba, 25 Gallo; 29 Blin, 20 Ramadani, 8 Rafia; 7 Almqvist, 91 Piccoli, 11 Sansone.

A disposizione: 40 Samooja, 98 Borbei, 9 Krstovic, 10 Oudin, 12 Venuti, 16 Gonzalez, 18 Berisha, 22 Banda, 23 Esposito, 45 Burnete, 50 Pierotti, 77 Kaba.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

INTER (3-5-2): 77 Audero; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Lautaro Martinez, 70 Sanchez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 28 Pavard, 36 Darmian, 41 Akinsanmiro, 49 Sarr, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

