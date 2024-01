Lecce Juve, c’è un dato che mette la gara in salita: altro ostacolo per Allegri in vista del match del Via del Mare

Juve impegnata questa sera nella trasferta di Lecce, nel match valido per la giornata numero 21 di questo campionato.

Una sfida complicata, resa ancora più difficile dalle statistiche dei pugliesi tra le mura amiche: nelle ultime 4 gare nessuna sconfitta per la formazione di D’Aversa. Segno di come vincere al Via del Mare non sia impresa facile per nessuno.

The post Lecce Juve, quel dato mette la gara in salita: altro ostacolo per Allegri appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG