Lecce Juve, vincere senza subire gol: la richiesta di Allegri alla squadra. I bianconeri non fanno clean sheet in trasferta dal 5 novembre

La Juve col Lecce avrà un doppio obiettivo da raggiungere: vincere per superare momentaneamente l’Inter in vetta classifica e farlo senza subire gol.

Per Tuttosport è questa la richiesta che Allegri ha fatto la squadra. I bianconeri, infatti, non registrano un clean sheet in trasferta dall’0-1 a Firenze contro la Fiorentina del 5 novembre. Se è vero che solo col Genoa non è arrivata la vittoria in oltre 2 mesi, è vero anche che Allegri non vuole più vedere la Juve subire gol facili.

