Mohamed Kaba, nuovo centrocampista del Lecce, ha parlato in conferenza stampa presentandosi ai suoi nuovi tifosi

Mohamed Kaba, nuovo centrocampista del Lecce, ha parlato in conferenza stampa presentandosi ai suoi nuovi tifosi.

PAROLE – «I miei riferimenti sono Yaya Toure e Paul Pogba. Via del Mare? Lo stadio era pieno e i tifosi ci hanno dato grande grinta, sono stati decisivi contro la Lazio. Perché il Lecce? Ero in contatto con molte squadre, ma ho scelto Lecce perché mi vedo bene nel progetto. È una squadra che sta crescendo molto. Io il sostituto di Umtiti? Samuel Umtiti qui si è rilanciato. Il suo trasferimento è stato importante anche per lui, è cambiato il suo percorso. Sono qui perché Lecce mi permette di crescere».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG