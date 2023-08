Questa sera alle ore 20:45 in campo al Via del Mare la sfida tra Lecce e Lazio, ecco le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongrancic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Strefezza, Banda. All.: D’Aversa.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

