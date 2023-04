Il Lecce, prossimo avversario del Milan in Serie A, prosegue la sua preparazione all’Acaya Golf Resort & SPA. Le ultime

Il Lecce, prossimo avversario del Milan in Serie A, prosegue la sua preparazione all’Acaya Golf Resort & SPA. Il report odierno:

«Squadra al lavoro questa mattina al Via del Mare. In vista della gara di domenica, mister Baroni ha potuto contare sull’intera rosa a disposizione ad eccezione di Pongracic, impegnato in un lavoro personalizzato di ricondizionamento. Domani mattina allenamento al Via del Mare.»

