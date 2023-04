Alessandro Cucciari, ex calciatore e allenatore, parla così di Napoli-Milan ai microfoni di Tuttomercatoweb. Le sue dichiarazioni

«Nel momento in cui il Napoli ha calato l’intensità, che ci sta nell’arco di una stagione, ha incontrato un Milan in clamorosa ripresa. E poi Pioli è stato molto bravo, a livello tattico ha individuato i punti forti del Napoli, vedi Kvara e Osimhen e li ha marcati stretti. Osimhen ha ricevuto palle sporche e aveva sempre due uomini addosso. Quando smorzi due fonti di gioco così importanti in un Napoli comunque stanco ci può stare che vinci. Vanno dati comunque grandi meriti al Milan che ha vinto. E complimenti ai giocatori, c’è stato grande fair play».

