Dopo la vittoria contro il PSG, il Milan prepara la trasferta di Lecce. Leao potrebbe partire dalla panchina

Il portoghese contro il PSG ha rimediato una brutta botta all’adduttore che ha generato un doloroso ematoma. Nulla di preoccupante, ma anche qui la situazione va tenuta sotto controllo: a due giorni dalla partita contro i giallorossi non si esclude la possibilità che l’ex Lille parta inizialmente dalla panchina, per entrare poi eventualmente in campo a gara in corso.

