Domani il Milan scenderà in campo contro il Lecce in Serie A. I giallorossi sono la vittima preferita di Leao

Un obiettivo nel mirino. Domani il Milan scenderà in campo contro il Lecce in Serie A. I giallorossi sono la vittima preferita di Leao che segnando potrebbe raggiungere un traguardo importante:

potrebbe diventare il secondo giocatore del Milan ad essere coinvolto in almeno 20 reti in due anni solari di fila in Serie A dopo Zlatan Ibrahimovic. Oltre che si tratterebbe del 50° gol nei top 5 campionati europei.

The post Lecce Milan: Leao si prepara a sfidare la sua vittima preferita con un obiettivo nel mirino appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG