Paradosso Giroud. È successo di tutto nella giornata dell’attaccante francese in Lecce Milan. Dal gol all’ espulsione che gli può costare la stangata, è comunque da record:

il numero 9 ha festeggiato la presenza numero 100 con il Milan è diventato il secondo giocatore rossonero ad essere coinvolto in almeno 20 reti in due anni di fila come Ibrahimovic.

